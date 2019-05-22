На Одещині потяг на смерть збив 62-річного пастуха
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Сьогодні, близько 12:00, тепловоз сполученням Білгород-Дністровський-Арциз збив 62-річного чоловіка, від отриманих травм він помер на місці. Про це повідомляє УНН з посиланням поліції Одеської області.
“Попередньо встановлено, що тепловоз сполученням Білгород-Дністровський-Арциз здійснив наїзд на місцевого жителя, який пас біля залізничних колій худобу, коли той при наближенні транспорту, проігнорувавши попереджувальний сигнал машиніста, раптом почав перебігати колії. Від отриманих травм потерпілий помер на місці”, — йдеться в повідомленні.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Саратського відділення поліції, яка встановлює всі обставини трагедії. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо, у Тернопільській області 27-річна жителька Вінниці вистрибнула з потяга.