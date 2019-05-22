В Одесской области поезд насмерть сбил 62-летнего пастуха

"Предварительно установлено, что тепловоз сообщением Белгород-Днестровский-Арциз совершил наезд на местного жителя, который пас у железнодорожных путей скот, когда тот при приближении транспорта, проигнорировав предупредительный сигнал машиниста, вдруг начал перебегать пути. От полученных травм пострадавший скончался на месте", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Саратского отделения полиции, которая устанавливает все обстоятельства трагедии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в Тернопольской области 27-летняя жительница Винницы выпрыгнула из поезда.