В Кировоградской области мужчина погиб под колесами поезда
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 24 мая. УНН. 23 мая в пгт Александровка местный житель 1983 года рождения попал под поезд. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ ЧП в области.
"По предварительным данным, происшествие случилось около двух часов ночи. Мужчина попал под поезд и получил телесные повреждения, которые оказались несовместимыми с жизнью", - сказала пресс-секретарь Виталина Бевзенко.
Пострадавшего нашли местные жители около 05:00 вблизи железнодорожного полотна. Обстоятельства происшествия выясняют следователи.
Ранее УНН сообщал, что в Одесской области поезд насмерть сбил 62-летнего пастуха.
Напомним, в московском метро в результате аварии сразу три поезда застряли в тоннеле.