В Кировоградской области мужчина погиб под колесами поезда

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 15851 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 38734 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 57919 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 73445 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119374 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110797 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137189 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144531 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130080 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130157 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Кировоградской области мужчина погиб под колесами поезда

В Кировоградской области мужчина погиб под колесами поезда

Киев  •  УНН

 • 10093 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 24 мая. УНН. 23 мая в пгт Александровка местный житель 1983 года рождения попал под поезд. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ ЧП в области.

"По предварительным данным, происшествие случилось около двух часов ночи. Мужчина попал под поезд и получил телесные повреждения, которые оказались несовместимыми с жизнью", - сказала пресс-секретарь Виталина Бевзенко.

Пострадавшего нашли местные жители около 05:00 вблизи железнодорожного полотна. Обстоятельства происшествия выясняют следователи.

Ранее УНН сообщал, что в Одесской области поезд насмерть сбил 62-летнего пастуха.

Напомним, в московском метро в результате аварии сразу три поезда застряли в тоннеле.

Украинские Национальные Новости

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