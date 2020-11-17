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Во Львове на двух ветеранов АТО напали полицейские из трех областей

Во Львове на двух ветеранов АТО напали полицейские из трех областей

Киев  •  УНН

 • 19730 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В полночь с 15 на 16 ноября в центре Львова трое полицейских из Черновцов, Ковеля Волынской области и Бережаны Тернопольской области напали на двух ветеранов АТО. Территориальное управление Государственного бюро расследований во Львове возбудило уголовное производство, ведется следствие, пишет "Радио Свобода", передает УНН.

Так, Андрей Мочурад и Виктор Бернанке в полночь с 15 на 16 ноября возвращались домой. В центре города на них напали трое молодых людей, пишет издание.

“Мы просто шли и разговаривали, как трое молодых людей, которых мы не знали, перекрыли дорогу, начали толкаться и провоцировать драку. Они были спортивного телосложения, по 18-20 лет. Когда мы попытались от них отойти, потому что видели, что провоцируют на драку, я почувствовал мощный удар по голове, от чего отлетел на метр. Было головокружение, тогда на меня посыпались удары. Я закрыл голову, оборонялся руками и ногами, чтобы закрыть голову. Один из них начал меня душить, а второй держал руки, делали четкие, мощные, целенаправленные удары по голове”, — рассказывает Андрей Мочурад.

У него многочисленные переломы носа, ушибы мягких тканей, сотрясение мозга. Сейчас ветеран АТО, который получил контузии на передовой, не прошел медицинское обследование после нападения, поэтому не знает, вызвало ли избиение серьезные проблемы со здоровьем.

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Виктор Бернанке тоже получил многочисленные ушибы.

“Я шокирован, имею синяк под глазом, ушибы мягких тканей, меня укусили в палец, когда я пытался освободиться. Мы не трогали никого, просто пытались отойти. Они нецензурно выражались, один был очень агрессивно настроен, повалил меня на землю. Запах алкоголя я слышал от двух. Мы не были в военной форме”, — говорит пострадавший Виктор Бернанке.

Задержали нападавших патрульные полицейские, которые проходили неподалеку инцидента. Пострадавших и нападающих они отвезли в Галицкий районный отдел полиции, где уже стало известно, что правонарушители, которые избили двух львовян, работают в полиции.

“Мне отказали в требовании, чтобы нападающих протестировали на алкоголь и наркотики. В райотделе полиции узнал, что они полицейские, работающие в других областях, потому что они превозносились, что им ничего не будет, что родственники „отмажут“. Мне родственники двух нападающих звонили и просили забрать заявление. Я не согласился, потому что потом такие будут служить в „Беркуте“ и нас бить. Они были нетрезвые. Нас отвезли в больницу скорой помощи, там мы сдали анализы крови, попросили об этом. Ни я, ни Виктор не употребляли алкоголь”, — сказал Мочурад.

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Пострадавшие написали заявление и дело, по информации издания, расследует Территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенного во Львове.

“Расследуется уголовное производство по части 2, статьи 296 (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, действия, совершенные группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Правонарушения совершено на проспекте Свободы во Львове 16 ноября. Установлено, что лица, которые могут быть причастны к указанному правонарушения, являются работниками подразделений Нацполиции разных областей Украины, которые находились вне службы. Проводятся первоочередные следственные действия, в частности, допрошены потерпевшие, назначены экспертизы, истребованы видеонаблюдения”, — сообщил заместитель начальника второго следственного отдела Территориального управления ГБР во Львове Максим Смилевський.

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Андрей Мочурад и Виктор Бернанке не считают, что нападение на них было специально организовано, скорее, говорят, причиной стали алкоголь и воспитание полицейских. Нападающим, согласно статье уголовного производства, грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет.

Общественный активист, волонтер Андрей Мочурад в 2014-2015 годах служил добровольцем в батальоне “Айдар”, а Виктор Бернанке в 2015-2016 был добровольцем “Правого сектора”, а затем перешел на службу в 8-й отдельный полк специального назначения.

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