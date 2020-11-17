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У Львові на двох ветеранів АТО напали поліцейські з трьох областей

У Львові на двох ветеранів АТО напали поліцейські з трьох областей

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Опівночі з 15 на 16 листопада у центрі Львова троє працівників поліції з Чернівців, Ковеля Волинської області і Бережан Тернопільської області напали на двох ветеранів АТО. Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Львові порушило кримінальне провадження, триває слідство, пише "Радіо Свобода", передає УНН.

Так, Андрій Мочурад і Віктор Баранник опівночі з 15 на 16 листопада повертались додому. У центрі міста на них напали троє молодиків, пише видання.

“Ми просто йшли і розмовляли, як троє молодиків, яких ми не знали, перекрили дорогу, почали штовхатись і провокувати бійку. Вони були спортивної статури, по 18-20 років. Коли ми спробували від них відійти, бо бачили, що провокують на бійку, я відчув потужний удар по голові, від чого відлетів на метр. Було запаморочення, тоді на мене посипались удари. Я закрив голову, оборонявся руками і ногами, щоб закрити голову. Один із них почав мене душити, а другий тримав руки, робили чіткі, потужні, цілеспрямовані удари по голові”, — розповідає Андрій Мочурад.

У нього численні переломи носа, забої м’яких тканин, струс мозку. Наразі ветеран АТО, який отримав контузії на передовій, не пройшов медичне обстеження після нападу, тому не знає, чи побиття спричинило серйозні проблеми зі здоров’ям.

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Віктор Баранник теж отримав численні забої.

“Я шокований, маю синець під оком, забої м’яких тканин, мене вкусили у палець, коли я намагався звільнитись. Ми не зачіпали нікого, просто намагались відійти. Вони нецензурно висловлювались, один був дуже агресивно налаштований, повалив мене на землю. Запах алкоголю я чув від двох. Ми не були у військовій формі”, — каже потерпілий Віктор Баранник.

Затримали нападників патрульні поліцейські, які проходили неподалік інциденту. Потерпілих і нападників вони відвезли у Галицький районний відділ поліції, де вже стало відомо, що правопорушники, які побили двох львів’ян, працюють у поліції.

“Мені відмовили у вимозі, щоб нападників протестували на алкоголь і наркотики. У райвідділку поліції дізнався, що вони поліцейські, працюють в інших областях, бо вони вихвалялись, що їм нічого не буде, що родичі „відмажуть“. Мені родичі двох нападників телефонували і просили забрати заяву. Я не погодився, бо потім такі будуть служити в „Беркуті“ і нас бити. Вони були нетверезі. Нас відвезли у лікарню швидкої допомоги, там ми здали аналізи крові, попросили про це. Ні я, ні Віктор не вживали алкоголь”, — сказав Мочурад.

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Потерпілі написали заяву і справу, за інформацією видання, розслідує Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Львові.

“Розслідується кримінальне провадження за частиною 2, статті 296(хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, дії, вчинені групою осіб) Кримінального кодексу України. Правопорушення скоєне на проспекті Свободи у Львові 16 листопада. Встановлено, що особи, які можуть бути причетні до вказаного правопорушення, є працівниками підрозділів Нацполіції різних областей України, які перебували поза службою. Проводяться першочергові слідчі дії, зокрема, допитані потерпілі, призначені експертизи, витребувані відеоспостереження”, — повідомив заступник начальника другого слідчого відділу Територіального управління ДБР у Львові Максим Смілевський.

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Андрій Мочурад і Віктор Баранник не вважають, що напад на них був спеціально організований, радше, кажуть, причиною стали алкоголь і виховання поліцейських. Нападникам, згідно зі статтею кримінального провадження, загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

Громадський активіст, волонтер Андрій Мочурад у 2014−2015 роках служив добровольцем у батальйоні “Айдар”, а Віктор Баранник у 2015-2016 був добровольцем “Правого сектора”, а потім перейшов на службу у 8-й окремий полк спеціального призначення.

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