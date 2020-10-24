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Побиття звільненого із полону ветерана АТО у Києві: нападникам повідомили про підозру

Побиття звільненого із полону ветерана АТО у Києві: нападникам повідомили про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Столичні слідчі повідомили про підозру за фактом побиття учасника АТО і його дружини. За скоєне зловмисники можуть провести у в’язниці до 4 років. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує УНН.

Зазначається, що до Печерського управління поліції звернувся чоловік із повідомленням про те, що водій та пасажир автомобіля BMW у ході конфлікту побили водія Audi та його дружину. На місце події для з’ясування обставин прибув наряд патрульної поліції.

Вказується, що між двома водіями відбувся дорожній конфлікт через першочерговість проїзду.

"Встановили, що чоловіки почали з’ясовувати стосунки щодо можливого порушення Правил дорожнього руху. У результаті один із водіїв з кулаками накинувся на опонента. Згодом у бійку між чоловіками втрутився ще пасажир BMW та почав бити не тільки водія Audi, а й його дружину. Очевидці інциденту викликали поліцію, проте, коли правоохоронці прибули на виклик, активні учасники конфлікту втекли з місця події", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели оперативно-розшукові заходи та встановили двох осіб, причетних до правопорушення. Одному з них слідчий Печерського управління поліції уже повідомив про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 4 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Києві невідомі побили ветерана АТО та його дружину і втекли.

За словами побратима ветерана Миколи Потоцького, учасник АТО перебував у полоні бойовиків ДНР 2 роки та 11 місяців і у грудні минулого року був звільнений з нього.

Українські Національні Новини

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