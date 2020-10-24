Избиение освобожденного из плена ветерана АТО в Киеве: нападавшим сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Столичные следователи сообщили о подозрении по факту избиения участника АТО и его жены. За содеянное злоумышленники могут провести в тюрьме до 4 лет. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует УНН.
Отмечается, что в Печерское управление полиции обратился мужчина с сообщением о том, что водитель и пассажир автомобиля BMW в ходе конфликта избили водителя Audi и его жену. На место происшествия для выяснения обстоятельств прибыл наряд патрульной полиции.
Указывается, что между двумя водителями произошел дорожный конфликт из-за первоочередности проезда.
"Установили, что мужчины начали выяснять отношения по поводу возможного нарушения Правил дорожного движения. В результате один из водителей с кулаками набросился на оппонента. Впоследствии в драку между мужчинами вмешался еще пассажир BMW и начал бить не только водителя Audi, но и его жену. Очевидцы инцидента вызвали полицию, однако, когда правоохранители прибыли на вызов, активные участники конфликта скрылись с места происшествия", - говорится в сообщении.
Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и установили двух человек, причастных к правонарушению. Одному из них следователь Печерского управления полиции уже сообщил о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 4 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
Как сообщалось ранее в УНН, в Киеве неизвестные избили ветерана АТО и его жену и скрылись.
По словам собрата ветерана Николая Потоцкого, участник АТО находился в плену боевиков ДНР 2 года и 11 месяцев в декабре прошлого года был освобожден из него.