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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 10:59 • 98055 просмотра

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4 марта, 09:55 • 100812 просмотра

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Избиение освобожденного из плена ветерана АТО в Киеве: нападавшим сообщили о подозрении

Избиение освобожденного из плена ветерана АТО в Киеве: нападавшим сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

 • 13995 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Столичные следователи сообщили о подозрении по факту избиения участника АТО и его жены. За содеянное злоумышленники могут провести в тюрьме до 4 лет. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует УНН.

Отмечается, что в Печерское управление полиции обратился мужчина с сообщением о том, что водитель и пассажир автомобиля BMW в ходе конфликта избили водителя Audi и его жену. На место происшествия для выяснения обстоятельств прибыл наряд патрульной полиции.

Указывается, что между двумя водителями произошел дорожный конфликт из-за первоочередности проезда.

"Установили, что мужчины начали выяснять отношения по поводу возможного нарушения Правил дорожного движения. В результате один из водителей с кулаками набросился на оппонента. Впоследствии в драку между мужчинами вмешался еще пассажир BMW и начал бить не только водителя Audi, но и его жену. Очевидцы инцидента вызвали полицию, однако, когда правоохранители прибыли на вызов, активные участники конфликта скрылись с места происшествия", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и установили двух человек, причастных к правонарушению. Одному из них следователь Печерского управления полиции уже сообщил о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 4 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось ранее в УНН, в Киеве неизвестные избили ветерана АТО и его жену и скрылись.

По словам собрата ветерана Николая Потоцкого, участник АТО находился в плену боевиков ДНР 2 года и 11 месяцев в декабре прошлого года был освобожден из него.

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