Розстріл ветеранів АТО та волонтерів на Житомирщині: справу передали до суду

“31 жовтня до суду направлено обвинувачення 58-річного жителя Попільнянського району у вбивстві 7 киян та замаху на вбивство їх товариша. Події розгортались 22 травня на березі водойми неподалік села Новоселиці. Відтоді підозрюваний перебував під вартою, а у кримінальному провадженні було проведено понад сотні експертних досліджень”, - зазначили в відомстві.

Відзначається, що в ході досудового розслідування, були зібрані докази, на підставі яких сформовано обвинувачення відносно 58-річного чоловіка, орендатора ставка, де й відбувались події.

Нагадаємо, уночі 22 травня у результаті конфлікту між орендарем ставка та його гостями семеро з них отримали вогнепальні поранення з мисливської рушниці. Одному вдалося втекти з місця події та повідомити про неї до поліції.

За результатами проведених судово-медичних експертиз причинами смерті усіх семи загиблих є тяжкі тілесні ушкодження, отримані унаслідок стрільби з мисливської рушниці.

Додамо, що потерпілі — добровольці, учасники антитерористичної операції, жителі м. Києва віком від 29 до 50 років, троє з них були діючими нацгвардійцями.

Досудове розслідування тривало упродовж 5 місяців і у його ході було проведено понад сотні судових експертиз. За їх результатами, у тому числі, встановлено, що у крові обвинуваченого алкоголю не виявлено, а також його здатність усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними у момент учинення кримінальних діянь.

Наразі 58-річний чоловік обвинувачується у вчиненні кримінального діяння, передбаченого частиною 2 статті 115 (“Умисне вбивство”) та частиною 2 статті 15 (“Замах на кримінальне правопорушення”), частиною 1 статті 115 (“Умисне вбивство”) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років або довічного ув’язнення.

Нагадаємо, що в Харкові ексохоронець нардепа влаштував стрілянину в ресторані, його забили до смерті.