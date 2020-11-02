Расстрел ветеранов АТО и волонтеров в Житомирской области: дело передали в суд

"31 октября в суд направлено обвинение 58-летнего жителя Попельнянского района в убийстве 7 киевлян и покушения на убийство их товарища. События разворачивались 22 мая на берегу водоема близ села Новоселицы. С тех пор подозреваемый находился под стражей, а в уголовном производстве было проведено более сотни экспертных исследований", - отметили в ведомстве.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования, были собраны доказательства, на основании которых сформировано обвинение относительно 58-летнего мужчины, арендатора пруда, где и происходили события.

Напомним, ночью 22 мая в результате конфликта между арендатором пруда и его гостями семеро из них получили огнестрельные ранения из охотничьего ружья. Одному удалось скрыться с места происшествия и сообщить о нейм в полицию.

По результатам проведенных судебно-медицинских экспертиз причинами смерти всех семи погибших являются тяжелые телесные повреждения, полученные вследствие стрельбы из охотничьего ружья.

Добавим, что пострадавшие - добровольцы, участники антитеррористической операции, жители г. Киева в возрасте от 29 до 50 лет, трое из них были действующими нацгвардейцами.

Досудебное расследование продолжалось в течение 5 месяцев и в его ходе было проведено более сотни судебных экспертиз. По их результатам, в том числе, установлено, что в крови обвиняемого алкоголя не обнаружено, а также его способность осознавать значение своих действий и руководить ими в момент совершения уголовных деяний.

Сейчас 58-летний мужчина обвиняется в совершении уголовного деяния, предусмотренного частью 2 статьи 115 ("Умышленное убийство") и части 2 статьи 15 ("Покушение на уголовное преступление"), части 1 статьи 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, что в Харькове экс-охранник нардепа устроил стрельбу в ресторане, его забили до смерти.