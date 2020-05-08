Во Львове COVID-19 заболели 49 врачей

"По состоянию на сегодняшнее утро у нас зафиксировано 49 случаев заболевания работников учреждений здравоохранения. Из них 16 уже выздоровели, еще 16 находятся дома на самоизоляции, и 17 находятся на стационарном лечении. К счастью, течение заболевания легкое или средней тяжести. На сегодня среди наших работников, которые лечатся в стационарах, пациентов в тяжелом состоянии нет", - отметил Зуб, начальник управления здравоохранения Львовского горсовета.

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Издание отмечает, за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 2848 человек, госпитализированы - 447, на амбулаторном лечении - 2431 человек, выписаны - 304 человека. Сейчас в больнице находится 143 человека, из них в реанимации - 7 человек, на аппаратные ИВЛ - 2 человека.

В общем коронавирусную инфекцию обнаружено - у 660 человек, 18 человек умерли. 138 пациентов выздоровели.