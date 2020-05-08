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У Львові на COVID-19 захворіли 49 лікарів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Медичні заклади Львова працюють в умовах епідемії коронавірусу. Як повідомив керівник міського управління охорони здоров’я Володимир Зуб, упродовж карантину 49 медичних працівників захворіли на цю інфекцію. В усіх перебіг недуги — легкий або середньої важкості, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

У Львові на COVID-19 захворіли 49 лікарів

"Станом на сьогоднішній ранок в нас зафіксовано 49 випадків захворювання працівників закладів охорони здоров’я. З них 16 вже одужали, ще 16 перебувають вдома на самоізоляції, та 17 перебувають на стаціонарному лікуванні. На щастя, перебіг захворювання легкий або середньої важкості. На сьогодні серед наших працівників, які лікуються у стаціонарах, пацієнтів у важкому стані немає", — зазначив Зуб, начальник управління охорони здоров’я ЛМР.

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Видання відзначає, за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 2848 осіб, госпіталізовані — 447, на амбулаторному лікуванні — 2431 особа, виписані — 304 особи. Зараз у лікарні перебуває 143 особи, з них в реанімації — 7 осіб, на апаратні ШВЛ — 2 особи.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 660 осіб, 18 людей померло. 138 пацієнтів одужало.

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