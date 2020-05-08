У Львові на COVID-19 захворіли 49 лікарів

"Станом на сьогоднішній ранок в нас зафіксовано 49 випадків захворювання працівників закладів охорони здоров’я. З них 16 вже одужали, ще 16 перебувають вдома на самоізоляції, та 17 перебувають на стаціонарному лікуванні. На щастя, перебіг захворювання легкий або середньої важкості. На сьогодні серед наших працівників, які лікуються у стаціонарах, пацієнтів у важкому стані немає", — зазначив Зуб, начальник управління охорони здоров’я ЛМР.

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Видання відзначає, за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 2848 осіб, госпіталізовані — 447, на амбулаторному лікуванні — 2431 особа, виписані — 304 особи. Зараз у лікарні перебуває 143 особи, з них в реанімації — 7 осіб, на апаратні ШВЛ — 2 особи.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 660 осіб, 18 людей померло. 138 пацієнтів одужало.