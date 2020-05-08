В Україні вже 14 195 випадків COVID-19, з них 504 - за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. В Україні на 9 годину 8 травня зафіксовано вже 14 195 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 504 - за добу, що на рівні попереднього дня. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, в Україні за добу зафіксовано 504 випадки COVID-19.
Загалом в Україні з початку епідемії коронавірусу померли від хвороби 361 людина, з яких 21 - за останню добу.
При цьому одужали 2 706 людини, зокрема, за останню добу - 310.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 7 травня було зафіксовано 13 691 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 340 летальних. Приріст випадків захворювання за добу був 507.