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В Украине уже 14 195 случаев COVID-19, из них 504 - за сутки

Киев • УНН

 • 16479 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. В Украине на 9:00 8 мая зафиксировано уже 14 195 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 504 - за сутки, что на уровне предыдущего дня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В Украине уже 14 195 случаев COVID-19, из них 504 - за сутки

Так, в Украине за сутки зафиксировано 504 случая COVID-19.

Всего в Украине с начала эпидемии коронавируса умерли от болезни 361 человек, из которых 21 - за последние сутки.

При этом выздоровели 2 706 человека, в частности, за последние сутки - 310.

Напомним, в Украине на 9 часов 7 мая было зафиксировано 13 691 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 340 летальных. Прирост случаев заболевания за сутки был 507.

Украинские Национальные Новости

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