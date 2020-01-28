Во Львове госпитализировали студента, прибывшего из Китая: коронавирус не подтверждают
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Львовянин, который учится в Китае, на данный момент госпитализирован во Львовской областной инфекционной клинической больнице. На данный момент врачи не подтверждают случай заболевания на коронавирус. Об этом со ссылкой на комментарий главного эпидемиолога Львовской области Натальи Тимко сообщает "Гал-инфо", передает УНН.
По ее словам, студент, обучающийся в Китае, приехал во Львов с насморком, но как сознательный человек он сразу обратился к врачам.
"Место, где он был в Китае, очень далеко от города Ухань, где бушует коронавирус, но поскольку у него есть насморк и незначительное покашливание, его госпитализировали. Сейчас он в отдельном боксе и за ним наблюдают врачи, но у него не было повышения температуры тела. Известно, что все случаи коронавируса, о которых сообщают, протекают с повышением температуры тела. У него нет подозрения на коронавирус", - сказала Наталия Тимко.
По ее словам, у мужчины острое респираторное заболевание.
"Учитывая тот момент, когда он прибыл из Китая, он сам захотел госпитализации, но опасности для его здоровья нет", - заверила Наталья Тимко.
Напомним, по состоянию на 27 января в Украине не подтверждено ни одного случая китайского коронавируса.