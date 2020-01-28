Во Львове госпитализировали студента, прибывшего из Китая: коронавирус не подтверждают

По ее словам, студент, обучающийся в Китае, приехал во Львов с насморком, но как сознательный человек он сразу обратился к врачам.

"Место, где он был в Китае, очень далеко от города Ухань, где бушует коронавирус, но поскольку у него есть насморк и незначительное покашливание, его госпитализировали. Сейчас он в отдельном боксе и за ним наблюдают врачи, но у него не было повышения температуры тела. Известно, что все случаи коронавируса, о которых сообщают, протекают с повышением температуры тела. У него нет подозрения на коронавирус", - сказала Наталия Тимко.

По ее словам, у мужчины острое респираторное заболевание.

"Учитывая тот момент, когда он прибыл из Китая, он сам захотел госпитализации, но опасности для его здоровья нет", - заверила Наталья Тимко.

Напомним, по состоянию на 27 января в Украине не подтверждено ни одного случая китайского коронавируса.