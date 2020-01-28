У Львові госпіталізували студента, який прибув з Китаю: коронавірус не підтверджують
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Львів’янин, який навчається у Китаї, наразі госпіталізований у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні. Наразі лікарі не підтверджують випадок захворювання на коронавірус. Про це з посиланням на коментар головного епідеміолога Львівської області Наталії Тімко повідомляє "Гал-інфо", передає УНН.
За її словами, студент, який навчається у Китаї, приїхав до Львова із нежиттю, але як свідома людина він одразу звернувся до лікарів.
"Місце, де він був у Китаї, дуже далеко від міста Ухань, де зараз бушує коронавірус, але оскільки у нього є нежить та незначне покашлювання, його госпіталізували. Зараз він в окремому боксі і за ним спостерігають лікарі, але у нього не було підвищення температури тіла. Відомо, що усі випадки коронавірусу, про які повідомляють, перебігають із підвищенням температури тіла. У нього немає підозри на коронавірус", - сказала Наталія Тімко.
За її словами, у чоловіка гостре респіраторне захворювання.
"Враховуючи той момент, що він прибув з Китаю, він сам забажав госпіталізації, але небезпеки для його здоров’я немає", - запевнила Наталія Тімко.
Нагадаємо, станом на 27 січня в Україні не підтверджено жодного випадку китайського коронавірусу.