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Во Львове госпитализировали мужчину с малярией

Во Львове госпитализировали мужчину с малярией

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 июля. УНН. Во Львове госпитализировали с диагнозом "малярия" 46-летнего мужчину, который недавно вернулся из одной из стран Африки. Об этом на своей странице в Facebook написала врач-инфекционист, главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко, передает УНН.

"В период пандемии COVID-19 во Львовской области госпитализирован 46-летний мужчина с диагнозом "малярия", который недавно вернулся из одной из стран Африки. Следовательно, повышение температуры тела свидетельствует не только о вероятности COVID-19 и сбор эпиданамнеза (информации где пациент был, что делал, чем питался, или насекомые кусали и т.д.) являются залогом успеха в установлении диагноза инфекционного заболевания! Состояние пациента средней тяжести. Предоставляется необходимый объем лечебно-диагностических мероприятий", - написала она.

Напомним, в Харькове у студента, который приехал в Украину еще в сентябре прошлого года, обнаружили малярию.

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