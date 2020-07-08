У Львові госпіталізували чоловіка з малярією
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. У Львові госпіталізували із діагнозом "малярія" 46-річного чоловіка, який нещодавно повернувся із однієї з країн Африки. Про це на своїй сторінці у Facebook написала лікар-інфекціоніст, головний епідеміолог Львівської області Наталія Тімко, передає УНН.
"У період пандемії COVID-19 на Львівщині госпіталізовано 46-річного чоловіка з діагнозом "малярія", який нещодавно повернувся з однієї із країн Африки. Отже, підвищення температури тіла свідчить не лише про ймовірність COVID-19 і збір епіданамнезу (інформації де пацієнт був, що робив, чим харчувався, чи комахи кусали і т.д.) є запорукою успіху у встановленні діагнозу інфекційного захворювання! Стан пацієнта середньої важкості. Надається необхідний обсяг лікувально-діагностичних заходів", - написала вона.
Нагадаємо, у Харкові у студента, який приїхав до України ще у вересні минулого року, виявили малярію.