У Львові госпіталізували чоловіка з малярією

"У період пандемії COVID-19 на Львівщині госпіталізовано 46-річного чоловіка з діагнозом "малярія", який нещодавно повернувся з однієї із країн Африки. Отже, підвищення температури тіла свідчить не лише про ймовірність COVID-19 і збір епіданамнезу (інформації де пацієнт був, що робив, чим харчувався, чи комахи кусали і т.д.) є запорукою успіху у встановленні діагнозу інфекційного захворювання! Стан пацієнта середньої важкості. Надається необхідний обсяг лікувально-діагностичних заходів", - написала вона.

Нагадаємо, у Харкові у студента, який приїхав до України ще у вересні минулого року, виявили малярію.