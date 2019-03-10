Во Львове четыреста кобзарей одновременно исполнили произведения Шевченко
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 10 марта. УНН. В день 205-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко во Львове установили национальный рекорд по массовому бандурному исполнения песен на слова Кобзаря. Произведения Шевченко одновременно выполнил 407 бандуристов, из разных районов Львовской области, передает корреспондент УНН.
"В 2016 году в Херсоне установили рекорд Украины, тогда собралось 132 бандуриста. Сегодняшний результат во Львове превзошел это достижение почти в три раза, количество бандуристов и бандуристок - 407. Рекорд Украины установлено", - отметил представитель Национального Реестра Рекордов Украины Павел Горишевский.
Вместе с бандуристами песни исполняли Академическая хоровая капелла "Дударик" и солисты.
Напомним, на главной площади столицы Чехии дети зачитали стихи Тараса Шевченко.