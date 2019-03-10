Во Львове четыреста кобзарей одновременно исполнили произведения Шевченко

"В 2016 году в Херсоне установили рекорд Украины, тогда собралось 132 бандуриста. Сегодняшний результат во Львове превзошел это достижение почти в три раза, количество бандуристов и бандуристок - 407. Рекорд Украины установлено", - отметил представитель Национального Реестра Рекордов Украины Павел Горишевский.

Вместе с бандуристами песни исполняли Академическая хоровая капелла "Дударик" и солисты.

Напомним, на главной площади столицы Чехии дети зачитали стихи Тараса Шевченко.