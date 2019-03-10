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У Львові чотириста кобзарів одночасно виконали твори Шевченка

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 10 березня. УНН. У день 205-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка у Львові встановили національний рекорд за наймасовіше бандурне виконання пісень на слова Кобзаря. Твори Шевченка одночасно виконав 407 бандуристів, з різних районів Львівщини, передає кореспондент УНН.

“У 2016 році у Херсоні встановили рекорд України, тоді зібралось 132 бандуристи. Сьогоднішній результат у Львові перевершив цей рекорд майже в три рази, кількість бандуристів і бандуристок — 407. Рекорд України встановлено”, — зазначив представник Національного Реєстру Рекордів України Павло Горішевський.

Разом з бандуристами пісні виконували Академічна хорова капела “Дударик” та солісти.

Нагадаємо, на головній площі столиці Чехії діти зачитали вірші Тараса Шевченка.

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