У Львові чотириста кобзарів одночасно виконали твори Шевченка
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 10 березня. УНН. У день 205-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка у Львові встановили національний рекорд за наймасовіше бандурне виконання пісень на слова Кобзаря. Твори Шевченка одночасно виконав 407 бандуристів, з різних районів Львівщини, передає кореспондент УНН.
“У 2016 році у Херсоні встановили рекорд України, тоді зібралось 132 бандуристи. Сьогоднішній результат у Львові перевершив цей рекорд майже в три рази, кількість бандуристів і бандуристок — 407. Рекорд України встановлено”, — зазначив представник Національного Реєстру Рекордів України Павло Горішевський.
Разом з бандуристами пісні виконували Академічна хорова капела “Дударик” та солісти.
Нагадаємо, на головній площі столиці Чехії діти зачитали вірші Тараса Шевченка.