Во Львове мужчина погиб, выпав из дома

Сегодня ночью из дома на ул. Ш.Руставели, 24 упал житель этого дома, 76 лет. Смерть наступила до приезда бригады скорой медицинской помощи. По информации больницы скорой медицинской помощи, вызов поступил в 2:24 ч. о падении из дома и смерть мужчины на месте. Мужчина проживал в этом доме. Причины происшествия выясняются.

Напомним, на днях во Львове с многоэтажки на улице Молдавской выпал 60-летний мужчина.