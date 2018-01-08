У Львові чоловік загинув, випавши з будинку
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 8 січня. УНН. У Львові в ніч на 8 січня чоловік випав з будинку. Чоловік помер до прибуття медиків. Про це УНН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.
Сьогодні вночі з будинку на вул. Ш.Руставелі, 24 впав мешканець цього будинку, 76 років. Смерть наступила до приїзду бригади швидкої медичної допомоги. За інформацією лікарні швидкої медичної допомоги, виклик надійшов о 02:24 год про падіння з будинку та смерть чоловіка на місці. Чоловік проживав у цьому будинку. Причини події з'ясовуються.
Нагадаємо, днями у Львові з багатоповерхівки на вулиці Молдавській випав 60-річний чоловік.