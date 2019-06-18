Во Львове мужчина упал с балкона

Как пишет издание, мужчина срезал металлические перила балкона, в результате чего упал сам вместе металлической конструкцией.

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"Инцидент произошел сегодня утром, примерно в 07.00. По информации соседей, мужчина срезал металлические перила на балконе. В результате таких действий мужчина выпал с балкона вместе с перилами.

Мужчину с травмами госпитализированы в 8-ю больницу", - рассказал Игорь Савка, заместитель председателя Франковской районной администрации.