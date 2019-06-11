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У центрі Львова рука атланта мало не вбила людину

Київ • УНН

 • 12799 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Сьогодні у центрі Львова на проспекті Свободи 1/3 людину мало не вбила рука, що відвалилася від консоля у вигляді атланта. Про це інформує кореспондент Гал-інфо, передає УНН.

У центрі Львова рука атланта мало не вбила людину

Фрагмент консоля у вигляді атланта, що тримає балкон, відвалився разом із елементом металевої конструкції та впав просто біля місця, де продають каву.

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На щастя ніхто не постраждав, адже фрагмент скульптури впав за кілька сантиметрів від жінки, яка стояла поруч.

Довідка: Будинок Кредитного Земельного Товариства, а зараз - житловий будинок з крамницями на проспекті Свободи 1/3 виконаний у стилі ампір. Частково реконструйований архітектором Яном Шульцом. Відомо, що в 1853-1855 роках тут мешкав австрійський архікнязь Карл Людвіґ.

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