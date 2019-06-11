В центре Львова рука атланта чуть не убила человека

Фрагмент консоли в виде атланта, держащего балкон, отвалился вместе с элементом металлической конструкции и упал прямо у места, где продают кофе.

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К счастью никто не пострадал, ведь фрагмент скульптуры упал в нескольких сантиметрах от женщины, которая стояла рядом.

Справка: Дом кредитного Земельного Общества, а сейчас - жилой дом с магазинами на проспекте Свободы 1/3 выполнен в стиле ампир. Частично реконструирован архитектором Яном Шульцем. Известно, что в 1853-1855 годах здесь жил австрийский архикнязь Карл Людвиг.