В центре Львова рука атланта чуть не убила человека

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 77060 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 170397 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 139437 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 202808 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 249239 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 211837 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 245166 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 207990 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 485914 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241160 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

3.7м/с
84%
Популярные новости

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 30314 просмотра

Китай готовится к полноценной торговой войне с США после введения пошлин Трампом - WSJ

6 апреля, 13:28 • 17851 просмотра

Зеленский: угроза с Черного моря – еще одна причина для усиления обороны Украины

6 апреля, 13:47 • 22170 просмотра

"За детей": пограничники «Шквала» мстят россиянам за трагедию в Кривом Роге

6 апреля, 13:59 • 24408 просмотра

Убийство гуманитарных работников в Газе: видео опровергает версию ЦАХАЛ

6 апреля, 14:24 • 20048 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 262529 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 239213 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 324691 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 485915 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 577777 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 30451 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 202812 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 78569 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75188 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 80740 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В центре Львова рука атланта чуть не убила человека

Киев • УНН

 • 12799 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Сегодня в центре Львова на проспекте Свободы 1/3 человека чуть не убила рука, что отвалилась от консоли в виде атланта. Об этом сообщает корреспондент Гал-инфо, передает УНН.

В центре Львова рука атланта чуть не убила человека

Фрагмент консоли в виде атланта, держащего балкон, отвалился вместе с элементом металлической конструкции и упал прямо у места, где продают кофе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львове на женщину обрушился фасад дома

К счастью никто не пострадал, ведь фрагмент скульптуры упал в нескольких сантиметрах от женщины, которая стояла рядом.

Справка: Дом кредитного Земельного Общества, а сейчас - жилой дом с магазинами на проспекте Свободы 1/3 выполнен в стиле ампир. Частично реконструирован архитектором Яном Шульцем. Известно, что в 1853-1855 годах здесь жил австрийский архикнязь Карл Людвиг.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКриминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$79,642.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,629.08