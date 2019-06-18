У Львові чоловік впав з балкону
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У Львові сьогодні, зрізаючи металеві поручні з індивідуального балкону в будинку на вул. Горбачевського, 15, впав та травмувався мешканець, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Як пише видання, чоловік зрізав металеві поруччя балкону, внаслідок чого впав сам разом металевою конструкцією.
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"Інцидент стався сьогодні зранку, приблизно о 07.00 год. За інформацією сусідів, чоловік зрізав металеві поручні на балконі. Внаслідок таких дій чоловік випав з балкону разом з поручнями.
Чоловіка з травмами госпіталізовано у 8-му лікарню", — розповів Ігор Савка, заступник голови Франківської районної адміністрації.