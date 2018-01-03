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Во Львове из-за неосторожности мужчина выпал из окна многоэтажки

Киев • УНН

 • 11944 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Вчера, 2 января во Львове в результате падения с высоты погиб 23-летний местный житель. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУНП Украины во Львовской области.

Во Львове из-за неосторожности мужчина выпал из окна многоэтажки

По словам правоохранителей, 2 декабря в 19:30 к ним поступило сообщение о том, что на улице Горняка из окна многоэтажки выпал мужчина.

"Полицейские предварительно установили, что 23-летний львовянин, находясь на лестничной клетке между восьмым и девятым этажами, по неосторожности выпал из окна. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", - рассказали в пресс-службе.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вечером 31 декабря в Запорожье мужчина выбросился из окна многоэтажки и упал на ребенка под подъездом. В результате погибли оба.

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