У Львові через необережність чоловік випав з вікна багатоповерхівки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Вчора, 2 січня у Львові в наслідок падіння з висоти загинув 23-річний місцевий житель. Про це УНН повідомили в прес-службі ГУНП України в Львівській області.
За словам правоохоронців, 2 грудня о 19.30 до них надійшло повідомлення про те, що на вулиці Гірняка з вікна багатоповерхівки випала людина.
"Поліцейські попередньо встановили, що 23-річний львів’янин, перебуваючи на сходовій клітці між восьмим та дев’ятим поверхами, з необережності випав з вікна. Від отриманих травм чоловік помер на місці події", - розповіли у прес-службі.
Наразі поліцейські встановлюють обставини події.
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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з приміткою "нещасний випадок") Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, увечері 31 грудня в Запоріжжі чоловік викинувся з вікна багатоповерхівки і впав на дитину під під'їздом. В результаті загинули обидва.