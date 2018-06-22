Во львовском госпитале умер участник АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Во Львовском госпитале умер участник боевых действий 43-летний Ярослав Остапик. Об этом сообщили в Союзе ветеранов АТО Червонограда ВОЛЯ, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
До войны он работал на шахте "Степная" ГП "Львовуголь", был мобилизован в 2015 году, участвовал в боевых действиях в районе Славянска и Донецка в составе 15-го отдельного полка Национальной гвардии Украины, командовал отделением в звании младшего сержанта.
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После освобождения продолжил работать на шахте. Жил в городе Червоноград Львовской области. У воина остались жена и сын.