Во львовском госпитале умер участник АТО

До войны он работал на шахте "Степная" ГП "Львовуголь", был мобилизован в 2015 году, участвовал в боевых действиях в районе Славянска и Донецка в составе 15-го отдельного полка Национальной гвардии Украины, командовал отделением в звании младшего сержанта.

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После освобождения продолжил работать на шахте. Жил в городе Червоноград Львовской области. У воина остались жена и сын.