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У львівському шпиталі помер учасник АТО

У львівському шпиталі помер учасник АТО

Київ • УНН

 • 9092 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. У Львівському шпиталі помер учасник бойових дій 43-річний Ярослав Остапик. Про це повідомили в Спілці ветеранів АТО Червонограда ВОЛЯ, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

До війни він працював на шахті "Степова" ДП "Львіввугілля", був мобілізований 2015 року, брав участь у бойових діях в районі Слов'янська і Донецька в складі 15-го окремого полку Національної гвардії України, командував відділенням у званні молодшого сержанта.

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Після звільнення продовжив працювати на шахті. Мешкав у місті Червоноград на Львівщині. У воїна залишилися дружина та син.

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