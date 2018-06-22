У львівському шпиталі помер учасник АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. У Львівському шпиталі помер учасник бойових дій 43-річний Ярослав Остапик. Про це повідомили в Спілці ветеранів АТО Червонограда ВОЛЯ, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
До війни він працював на шахті "Степова" ДП "Львіввугілля", був мобілізований 2015 року, брав участь у бойових діях в районі Слов'янська і Донецька в складі 15-го окремого полку Національної гвардії України, командував відділенням у званні молодшого сержанта.
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Після звільнення продовжив працювати на шахті. Мешкав у місті Червоноград на Львівщині. У воїна залишилися дружина та син.