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В львовском парке проведут археологические раскопки

В львовском парке проведут археологические раскопки

Киев  •  УНН

 • 10643 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Археологические исследования проведут в парке "На Валах" во Львове. Также ожидается разработка проекта содержания и реконструкции этого памятника садово-паркового искусства. Такое решение приняли сегодня на заседании исполнительного комитета Львовского горсовета, передает УНН со ссылкой на Galinfo.

"Нужно сделать проект содержания и реконструкции памятника садово-парковового искусства "На Валах", а также провести археологические исследования и заключить соответствующие договоры", - отметил начальник управления архитектуры и урбанистики Юлиан Чаплинский.

Как отмечается, речь идет о создании общественного пространства с мемориализации событий Революции Достоинства на территории улицы Кривоноса ("Губернаторские валы") во Львове. В ближайшее время, как сообщил Юлиан Чаплинский, состоится закладка капсулы по случаю начала строительства общественного пространства Небесной Сотни и начнутся работы.

Напомним, на реконструкцию развязки на Киевском полукольце понадобится 8 месяцев.

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