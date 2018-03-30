В львовском парке проведут археологические раскопки

"Нужно сделать проект содержания и реконструкции памятника садово-парковового искусства "На Валах", а также провести археологические исследования и заключить соответствующие договоры", - отметил начальник управления архитектуры и урбанистики Юлиан Чаплинский.

Как отмечается, речь идет о создании общественного пространства с мемориализации событий Революции Достоинства на территории улицы Кривоноса ("Губернаторские валы") во Львове. В ближайшее время, как сообщил Юлиан Чаплинский, состоится закладка капсулы по случаю начала строительства общественного пространства Небесной Сотни и начнутся работы.

Напомним, на реконструкцию развязки на Киевском полукольце понадобится 8 месяцев.