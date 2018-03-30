У львівському парку проведуть археологічні розкопки

"Потрібно зробити проект утримання та реконструкції пам’ятника садово-парковового мистецтва "На Валах", а також провести археологічні дослідження та укласти відповідні договори", - зазначив начальник управління архітектури й урбаністики Юліан Чаплінський.

Як зазначається, йдеться про створення громадського простору з меморіалізацією подій Революції Гідності на території вулиці Кривоноса ("Губернаторські вали") у Львові. Найближчим часом, як повідомив Юліан Чаплінський, відбудеться закладення капсули з нагоди початку будівництва громадського простору Небесної Сотні та розпочнуться роботи.

Нагадаємо, на реконструкцію розв’язки на Київському півкільці знадобиться 8 місяців.