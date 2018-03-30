У львівському парку проведуть археологічні розкопки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Археологічні дослідження проведуть у парку "На Валах" у Львові. Також очікується розроблення проекту утримання та реконструкції цієї пам’ятки садово-паркового мистецтва. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради, передає УНН з посиланням на Galinfo.
"Потрібно зробити проект утримання та реконструкції пам’ятника садово-парковового мистецтва "На Валах", а також провести археологічні дослідження та укласти відповідні договори", - зазначив начальник управління архітектури й урбаністики Юліан Чаплінський.
Як зазначається, йдеться про створення громадського простору з меморіалізацією подій Революції Гідності на території вулиці Кривоноса ("Губернаторські вали") у Львові. Найближчим часом, як повідомив Юліан Чаплінський, відбудеться закладення капсули з нагоди початку будівництва громадського простору Небесної Сотні та розпочнуться роботи.
Нагадаємо, на реконструкцію розв’язки на Київському півкільці знадобиться 8 місяців.