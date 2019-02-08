Во Львовской области все сотрудники подразделения противодействия наркопреступности пройдут переаттестацию
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Руководитель управления противодействия наркопреступности во Львовской области отстранен от исполнения обязанностей. Также, национальная полиция запускает переаттестацию всех сотрудников подразделения противодействия наркопреступности в Львовской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
“Руководитель управления противодействия наркопреступности во Львовской области отстранен от исполнения обязанностей. Так что один из сотрудников подразделения был уличен в преступлении. На сегодня во Львове работает группа центрального аппарата Нацполиции во главе с руководством Департамента противодействия наркопреступности. Они проводят полную проверку организации деятельности львовского подразделения”, — говорится в сообщении.
По словам первого заместителя председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськина, по результатам этой проверки будет принято решение о дальнейшем прохождении службы в качестве руководителя, так и других работников управления.
Также, к переаттестации сотрудников запланировано привлечь международных партнеров, которые помогают украинским полицейским в развитии ведомства.
Напомним, начальника 3-го межрайонного отдела управления противодействия наркопреступности ГУ ЧП Львовщины задержали на взятке. По данным следствия, за взятку чиновник обещал не притягивать местного жителя к уголовной ответственности за незаконные действия, связанные с наркотическими средствами и, в частности, сбыт около 100 граммов “героина”, какие же сам накануне продал мужчине.
Как сообщал УНН, суд во Львове избрал меру пресечения полицейскому, которого подозревают в сбыте наркотиков и получении взятки.