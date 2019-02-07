Поліцейському загрожує до 10 років за збут наркотиків та отримання хабара

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Затримано начальника 3-го міжрайонного відділу управління протидії наркозлочинності ГУ НП Львівщини, який вимагав та отримав від місцевого мешканця 6,5 тис. доларів США та 16 тис. грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Львівської області.

"За ці кошти посадовець обіцяв не притягати вказану особу до кримінальної відповідальності за незаконні дії, пов’язані з наркотичними засобами та, зокрема, збут близько 100 грамів "героїну", які ж сам напередодні продав чоловіку", - йдеться у повідомленні.

В поліції зазначили, що складністю документування цієї злочинної діяльності було те, що фігуранти є працівниками правоохоронного органу (зокрема, особами керівного складу), а тому є добре обізнаними у специфіці оперативної роботи.

Завдяки правильно вибраній тактиці проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів, оперативникам, слідчим та групі прокурорів, правопорушника вдалось затримати.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, за попередньою змовою групою осіб), ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Крім цього, вирішується питання про обрання фігуранту міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За вчинене йому загрожує до 10 років ув’язнення, з трирічним позбавленням права обіймати посади у органах поліції, а також конфіскація майна.

Нагадаємо, співробітники СБУ викрили на отриманні хабара т. в. о. начальника одного з територіальних відділів Нацполіції Києва. Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав 34 тис. дол. від місцевого приватного підприємця, який повідомив про крадіжку грошей. За вказану суму посадовець погодився розслідувати справу.

Українські Національні Новини

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