Полицейскому грозит до 10 лет за сбыт наркотиков и получение взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Задержан начальник 3-го межрайонного отдела управления противодействия наркопреступности ГУ НП Львовской области, который требовал и получил от местного жителя 6,5 тыс. долларов США и 16 тыс. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Львовской области.
"За эти средства чиновник обещал не притягивать указанное лицо к уголовной ответственности за незаконные действия, связанные с наркотическими средствами и, в частности, сбыт около 100 граммов "героина", какие же сам накануне продал мужчине", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что сложности документирования этой преступной деятельности было то, что фигуранты являются работниками правоохранительных органов (в частности, лицами начальствующего состава), а потому хорошо были осведомленными в специфике оперативной работы.
Благодаря правильно выбранной тактике проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, оперативникам, следователям и группе прокуроров, правонарушителя удалось задержать.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, по предварительному сговору группой лиц), ч.3 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
Кроме этого, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.
За совершенное ему грозит до 10 лет заключения с трехлетним лишением права занимать должности в органах полиции, а также конфискация имущества.
Напомним, сотрудники СБУ разоблачили в получении взятки у и. о. начальника одного из территориальных отделов Нацполиции Киева. Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал 34 тыс. долл. от местного предпринимателя, который сообщил о краже денег. За указанную сумму чиновник согласился расследовать дело.