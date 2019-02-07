Підозрюваного у збуті наркотиків поліцейського заарештували

"Галицький суд Львова обрав затриманому на отриманні 6,5 тисяч доларів США та 16 тисяч грн неправомірної вигоди поліцейському міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення майже 158 тисяч грн застави. Крім цього, підозрюваного відсторонено від посади на 2 місяці", - повідомили у прокуратурі.

Як повідомляв УНН, начальника 3-го міжрайонного відділу управління протидії наркозлочинності ГУ НП Львівщини затримали на хабарі. За даними слідства, за хабар посадовець обіцяв не притягати місцевого мешканця до кримінальної відповідальності за незаконні дії, пов’язані з наркотичними засобами та, зокрема, збут близько 100 грамів "героїну", які ж сам напередодні продав чоловіку.