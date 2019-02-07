Подозреваемого в сбыте наркотиков полицейского арестовали
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 7 февраля. УНН. Суд во Львове избрал меру пресечения полицейскому, которого подозреваются в сбыте наркотиков и получении взятки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.
"Галицкий суд Львова избрал задержанному на получении 6,5 тысяч долларов США и 16 тысяч грн неправомерной выгоды полицейскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения почти 158 тысяч грн залога. Кроме этого, подозреваемого отстранен от должности на 2 месяца", - сообщили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, начальника 3-го межрайонного отдела управления противодействия наркопреступности ГУ НП Львовской области задержали на взятке. По данным следствия, за взятку чиновник обещал не привлекать местного жителя к уголовной ответственности за незаконные действия, связанные с наркотическими средствами и, в частности, сбыт около 100 граммов "героина", какие же сам накануне продал мужчине.