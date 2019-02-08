У Львівській області всі співробітники підрозділу протидії наркозлочинності пройдуть переатестацію

“Керівник управління протидії наркозлочинності у Львівській області відсторонений від виконання обов’язків. Через те, що один зі співробітників підрозділу був викритий у злочині. На сьогодні у Львові працює група центрального апарату Нацполіції на чолі з керівництвом Департаменту протидії наркозлочинності. Вони проводять повну перевірку організації діяльності львівського підрозділу”, — йдеться в повідомленні.

За словами першого заступника Голови Національної поліції В’ячеслав Аброськіна, за результатами цієї перевірки буде прийнято рішення щодо подальшого проходження служби як керівника, так і інших працівників управління.

Також, до переатестації співробітників заплановано долучити міжнародних партнерів, які допомагають українським поліцейським у розбудові відомства.

Нагадаємо, начальника 3-го міжрайонного відділу управління протидії наркозлочинності ГУ НП Львівщини затримали на хабарі. За даними слідства, за хабар посадовець обіцяв не притягати місцевого мешканця до кримінальної відповідальності за незаконні дії, пов’язані з наркотичними засобами та, зокрема, збут близько 100 грамів “героїну”, які ж сам напередодні продав чоловіку.

Як повідомляв УНН, суд у Львові обрав запобіжний захід поліцейському, якого підозрюють у збуті наркотиків та одержанні хабара.