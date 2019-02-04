Во Львовской области от гриппа умер уже второй человек
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 4 февраля. УНН. Врачи зафиксировали вторую смерть от гриппа во Львовской области с начала 2019 года. Об этом УНН сообщил заместитель директора Львовского областного лабораторного центра Олег Когут.
"Мы получили лабораторные данные, из которых известно, что 66-летняя женщина болела гриппом типа А. Она болела дома. К врачам не обращалась. По предварительной информации, у женщины была пневмония", - сообщил Когут.
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Как сообщал УНН, во Львовской области из-за гриппа и кори на карантин закрыли 104 школы.
В Ровенской области за неделю выросло количество больных гриппом и ОРВИ: заболели 9310 человек.
Напомним, в Кировоградской области от гриппа умер мужчина.