В Румунії 72 людини померло від грипу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Кількість летальних випадків, внаслідок грипу досягла 72 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Agerpres.ro та Національний центр контролю за розповсюдженням хвороб Національного інституту охорони здоров'я.
Повідомляється, що останні дві людини, які померли від грипу, був 32-річний чоловік із повіту Телеорман, в якого підтвердили захворювання вірусом грипу, типу А та 41-річна жінка із повіту Олт, в якої також був виявлений вірус грипу типу А.
Відомо, що померлі не були вакциновані від вірусу грипу.
Як раніше повідомляв УНН, в Міністерстві здоров'я Румунії закликали батьків не дозволяти своїм дітям перебувати в місцях стовпотворінь під час карантину.