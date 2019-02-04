В Румынии 72 человека умерло от гриппа
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Количество летальных случаев, вследствие гриппа достигло 72 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Agerpres.ro и Национальный центр контроля за распространением болезней Национального института здравоохранения.
Сообщается, что последние два человека, которые умерли от гриппа, был 32-летний мужчина с уезда Телеорман, у которого подтвердили заболевание вирусом гриппа, типа А и 41-летняя женщина с уезда Олт, в которой также был обнаружен вирус гриппа типа А.
Известно, что умершие не были вакцинированы от вируса гриппа.
Как ранее сообщал УНН, в Министерстве здоровья Румынии призвали родителей не позволять своим детям находиться в местах столпотворений во время карантина.