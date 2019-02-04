Чоловік помер від грипу на Кіровоградщині

Епідемічна ситуація із ГРВІ на п’ятому тижні 2019 р. на Кіровоградщині була відносно спокійною. Показник захворюваності не перевищував епідпорогу (мінус 10,5 %).



Всього за медичною допомогою з приводу ГРВІ звернулось 4151 мешканців області, з них 64,3 % діти. Всього госпіталізованих – 263.



Зареєстровано один летальний випадок від ускладнення грипу в Кропивницькому районі. Вірусологічно підтверджено вірус грипу типу А (H3N2) Сінгапур. Це вже другий летальний випадок в області.



З початку епідсезону в області зареєстровано 27 випадків грипу, викликаних вірусом грипу А (H3N2). Усі захворілі не були щеплені проти грипу.



Як повідомляв УНН, з початку епідемічного сезону від грипу померло 28 людей.