Мужчина умер от гриппа в Кировоградской области

Эпидемическая ситуация с ОРВИ на пятой неделе 2019 года в Кировоградсткой области была относительно спокойной. Показатель заболеваемости не превышал эпидпорога (минус 10,5%).



Всего за медицинской помощью по поводу ОРВИ обратилось 4151 жителей области, из них 64,3% дети. Всего госпитализированных - 263.



Зарегистрирован один летальный случай от осложнения гриппа в Кропивницком районе. Вирусологических подтвержден вирус гриппа типа А (H3N2) Сингапур. Это уже второй летальный случай в области.



С начала эпидсезона в области зарегистрировано 27 случаев гриппа, вызванных вирусом гриппа А (H3N2). Все заболевшие не были привиты против гриппа.



Как сообщал УНН, с начала эпидемического сезона от гриппа умерло 28 человек.