Во Львовской области сожгли контрабандные сигареты на полмиллиона
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Во Львовской области сожгли более 37 тысяч пачек контрабандных сигарет и 430 банок жевательного табака. Общая сумма товара составила более 560 тысяч гривен. Об этом сообщил пресс-центр Государственной фискальной службы, передает УНН.
Так, в свое время работники Львовской таможни изъяли эти сигареты при попытке незаконного перемещения их через таможенную границу. После изъятия товар хранился на складах.
"Согласно актам об уничтожении (утилизации) в результате термической обработки (сжигания) уничтожено более 37 000 пачек сигарет различных марок, 430 банок жевательного табака. В общем уничтожено товара более чем 560 тыс. грн", – говорится в сообщении.
Позже планируется утилизировать вино и пиво.
Напомним, в Черном море спасли экипаж буксира, который получил повреждение корпуса. На барже нашли пачки сигарет иностранного происхождения Marshal, Ashima, Stix.
В ГПСУ заявили, что судно осуществляло внутренний рейс из Голой Пристани в Скадовск, поэтому не требовало таможенно-пограничного оформления груза.
Сейчас специалисты пытаются сдвинуть с мели поврежденную баржу, но пока им это не удается.