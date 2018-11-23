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Фахівцям поки не вдається зрушити баржу з цигарками у Чорному морі

Фахівцям поки не вдається зрушити баржу з цигарками у Чорному морі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Чорному морі фахівцям поки не вдається зрушити з мілини пошкоджену баржу буксиру "Паралель" з контрабандними сигаретами. Про це УНН повідомили у Державній прикордонній службі України

"Ситуація станом на сьогодні залишається такою, як і була", - сказали у ДПСУ.

Нагадаємо, у Чорному морі фахівці розпочали роботи зі зняття з мілини баржі “Паралель” із контрабандними цигарками.

Як повідомляв УНН, у понеділок 19 листопада в Чорному морі врятували екіпаж буксиру, який зазнав пошкодження корпусу.

У ДПСУ заявили, що судно здійснювало внутрішній рейс із Голої Пристані до Скадовська, тому не потребувало митно-прикордонного оформлення вантажу.

Нагадаємо, на баржі “Паралель” були знайдені пачки цигарок іноземного походження Marshal, Ashima, Stix.

У ДПСУ заявили, що судно здійснювало внутрішній рейс із Голої Пристані до Скадовська, тому не потребувало митно-прикордонного оформлення вантажу.

Управління СБУ Одеської області почало досудове розслідування за ч.2 ст.201 КК України.

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