Фахівцям поки не вдається зрушити баржу з цигарками у Чорному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Чорному морі фахівцям поки не вдається зрушити з мілини пошкоджену баржу буксиру "Паралель" з контрабандними сигаретами. Про це УНН повідомили у Державній прикордонній службі України
"Ситуація станом на сьогодні залишається такою, як і була", - сказали у ДПСУ.
Нагадаємо, у Чорному морі фахівці розпочали роботи зі зняття з мілини баржі “Паралель” із контрабандними цигарками.
Як повідомляв УНН, у понеділок 19 листопада в Чорному морі врятували екіпаж буксиру, який зазнав пошкодження корпусу.
У ДПСУ заявили, що судно здійснювало внутрішній рейс із Голої Пристані до Скадовська, тому не потребувало митно-прикордонного оформлення вантажу.
Нагадаємо, на баржі “Паралель” були знайдені пачки цигарок іноземного походження Marshal, Ashima, Stix.
У ДПСУ заявили, що судно здійснювало внутрішній рейс із Голої Пристані до Скадовська, тому не потребувало митно-прикордонного оформлення вантажу.
Управління СБУ Одеської області почало досудове розслідування за ч.2 ст.201 КК України.