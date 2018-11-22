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У Чорному морі почали роботи зі зняття з мілини баржі "Паралель"

У Чорному морі почали роботи зі зняття з мілини баржі "Паралель"

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Чорному морі фахівці розпочали роботи зі зняття з мілини баржі “Паралель” із контрабандними цигарками. Про це УНН повідомили у Державній прикордонній службі України.

“Буксир вже підійшов. Зараз спробують відкачати з трюму воду, щоб легше було баржу зрушити і доставити до найближчого порту”, — сказали у ДПСУ.

Як повідомляв УНН, у понеділок 19 листопада в Чорному морі врятували екіпаж буксиру, який зазнав пошкодження корпусу.

У ДПСУ заявили, що судно здійснювало внутрішній рейс із Голої Пристані до Скадовська, тому не потребувало митно-прикордонного оформлення вантажу.

Нагадаємо, на баржі “Паралель” були знайдені пачки цигарок іноземного походження Marshal, Ashima, Stix.

У ДПСУ заявили, що судно здійснювало внутрішній рейс із Голої Пристані до Скадовська, тому не потребувало митно-прикордонного оформлення вантажу.

Управління СБУ Одеської області почало досудове розслідування за ч.2 ст.201 КК України.

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