У Чорному морі почали роботи зі зняття з мілини баржі "Паралель"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Чорному морі фахівці розпочали роботи зі зняття з мілини баржі “Паралель” із контрабандними цигарками. Про це УНН повідомили у Державній прикордонній службі України.
“Буксир вже підійшов. Зараз спробують відкачати з трюму воду, щоб легше було баржу зрушити і доставити до найближчого порту”, — сказали у ДПСУ.
Як повідомляв УНН, у понеділок 19 листопада в Чорному морі врятували екіпаж буксиру, який зазнав пошкодження корпусу.
У ДПСУ заявили, що судно здійснювало внутрішній рейс із Голої Пристані до Скадовська, тому не потребувало митно-прикордонного оформлення вантажу.
Нагадаємо, на баржі “Паралель” були знайдені пачки цигарок іноземного походження Marshal, Ashima, Stix.
У ДПСУ заявили, що судно здійснювало внутрішній рейс із Голої Пристані до Скадовська, тому не потребувало митно-прикордонного оформлення вантажу.
Управління СБУ Одеської області почало досудове розслідування за ч.2 ст.201 КК України.