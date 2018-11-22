В Черном море начали работы по снятию с мели баржи "Параллель"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Черном море специалисты начали работы по снятию с мели баржи "Параллель" с контрабандными сигаретами. Об этом сообщили УНН в Государственной пограничной службе Украины.
"Буксир уже подошел. Сейчас попытаются откачать из трюма воду, чтобы легче было баржу сдвинуть и доставить в ближайший порт", - сказали в ГПСУ.
Как сообщал УНН, в понедельник 19 ноября в Черном море спасли экипаж буксира, который получил повреждение корпуса.
В ГПСУ заявили, что судно осуществляло внутренний рейс из Голой Пристани в Скадовск, поэтому не требовало таможенно-пограничного оформления груза.
Напомним, на барже "Параллель" были найдены пачки сигарет иностранного происхождения Marshal, Ashima, Stix.
В ГПСУ заявили, что судно осуществляло внутренний рейс из Голой Пристани в Скадовск, поэтому не требовало таможенно-пограничного оформления груза.
Управление СБУ Одесской области начало досудебное расследование по ч.2 ст.201 УК Украины.