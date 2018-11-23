Специалистам пока не удается сдвинуть баржу с сигаретами в Черном море
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Черном море специалистам пока не удается сдвинуть с мели поврежденную баржу буксира "Параллель" с контрабандными сигаретамы. Об этом УНН сообщили в Государственной пограничной службе Украины
"Ситуация на сегодня остается такой, как и была", - сказали в ГПСУ.
Напомним, в Черном море специалисты начали работы по снятию с мели баржи "Параллель" с контрабандными сигаретами.
Как сообщал УНН, в понедельник 19 ноября в Черном море спасли экипаж буксира , который получил повреждение корпуса.
В ГПСУ заявили, что судно осуществляло внутренний рейс из Голой Пристани в Скадовск, поэтому не требовало таможенно-пограничного оформления груза.
Напомним, на барже "Параллель" были найдены пачки сигарет иностранного происхождения Marshal, Ashima, Stix.
В ГПСУ заявили, что судно осуществляло внутренний рейс из Голой Пристани в Скадовск, поэтому не требовало таможенно-пограничного оформления груза.
Управление СБУ Одесской области начало досудебное расследование по ч.2 ст.201 УК Украины.