У Львівській області спалили контрабандні цигарки на півмільйона
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Львівській області спалили понад 37 тисяч пачок контрабандних цигарок та 430 банок жувального тютюну. Загальна сума товару склала понад 560 тисяч гривень. Про це повідомив прес-центр Державної фіскальної служби, передає УНН.
Так, свого часу працівники Львівської митниці вилучили ці цигарки при спробі незаконного переміщення їх через митний кордон. Після вилучення товар зберігався на складах.
"Згідно з актами про знищення (утилізацію) внаслідок термічної обробки (спалювання) знищено понад 37 000 пачок сигарет різних марок, 430 банок жувального тютюну. Загалом знищено товару на понад 560 тис. грн", – йдеться в повідомленні.
Пізніше планується утилізувати вино та пиво.
Нагадаємо, у Чорному морі врятували екіпаж буксиру, який зазнав пошкодження корпусу. На баржі знайшли пачки цигарок іноземного походження Marshal, Ashima, Stix.
У ДПСУ заявили, що судно здійснювало внутрішній рейс із Голої Пристані до Скадовська, тому не потребувало митно-прикордонного оформлення вантажу.
Зараз фахівці намагаються зрушити з мілини пошкоджену баржу, але поки їм це не вдається.