Во Львовской области в песчаном карьере засыпало экскаватор, погиб водитель
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Во Львовской области в результате оползня на песчаном карьере засыпало экскаватор, погиб водитель, передает УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.
Детали
В селе Тростянец Николаевского района во время проведения работ на песчаном карьере произошел оползень, в результате чего под слоем почвы оказался экскаватор с водителем. Сообщение о происшествии поступило в 15.30.
Цитата
"В 16:30 спасатели с помощью спецоборудования освободили тело погибшего мужчины 1963 года с покореженной кабины и передали медикам", - говорится в сообщении.
Напомним
В Володарском районе Киевской трех взрослых мужчин засыпало грунтом в несанкционированном карьере во время копания песка, один человек погиб.