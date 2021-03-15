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У Львівській області у піщаному кар'єрі засипало екскаватор, загинув водій

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. У Львівській області внаслідок зсуву на піщаному кар'єрі засипало екскаватор, загинув водій, передає УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.

Деталі

У селі Тростянець Миколаївського району під час проведення робіт на піщаному кар’єрі стався зсув, внаслідок чого під шаром грунту опинився екскаватор з водієм. Повідомлення про подію надійшло о 15.30.

Цитата

"О 16:30 рятувальники за допомогою спецобладнання вивільнили тіло загиблого чоловіка 1963 року народження із понівеченої кабіни та передали медикам", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У Володарському районі Київщини трьох дорослих чоловіків засипало грунтом у несанкціонованому кар’єрі під час копання піску, одна людина загинула.

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